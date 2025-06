Comeback 2.0 perfekt! Marcel Hirscher bestätigt erneute Rückkehr

Marcel Hirscher hängt eine weitere Saison im alpinen Ski-Weltcup an. „Ich bin bereit für eine weitere Saison, nun kann man es Comeback nennen“, kündigte der für die Niederlande startende Salzburger am Mittwoch via Instagram auf Englisch an.

Vorausgegangen war eine Entscheidung des Weltverbandes (FIS), wonach der 36-Jährige sein „Protected Ranking“ behält. Der achtfache Gesamtweltcupsieger hatte im September 2019 sein Karriereende verkündet, im Herbst 2024 gab es das Comeback.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

In Sölden erreichte Hirscher, der mittlerweile für das Heimatland seiner Mutter fährt, im Oktober den 23. Platz im Riesentorlauf. Nach zwei weiteren Rennen, die weniger gut für ihn liefen, zog er sich am 2. Dezember im Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

Comeback-Ankündigung 197 Tage nach Operation

„Mehr als tausend Stunden Reha, Therapie und Aufbautraining in 197 Tagen seit meiner OP, das war viel Zeit zum Nachdenken. Am Ende stellen sich zwei Fragen: Was will ich vom Leben? Was will das Leben von mir? Selbst in frustrierenden Momenten war meine Antwort auf beide Fragen immer die gleiche geblieben: Wieder Rennen fahren!“, begründete Hirscher in einer Aussendung nun sein neuerliches Comeback im Olympia-Winter.

Entscheidend für seinen Entschluss war, dass die FIS bekanntgegeben hat, dass der zweifache Olympiasieger und siebenfache Weltmeister die von der vergangenen Saison übrig gebliebenen 17 Wildcards in die kommende Saison übernehmen kann. Er kann daher weiter mit Nummer 31 starten.

Datum für Rückkehr noch offen

Hirscher stellt sich auf einen „sportlichen Sommer“ ein. „Aktuell geht es aus der Reha-Phase in den Athleten-Modus mit höheren Trainingsumfängen und höheren Belastungen. Wieder so intensiv zu trainieren, macht mir sehr viel Freude“, erklärte der Sieger von 67 Weltcuprennen. Im September und nach grünem Licht der Ärzte will er wieder mit dem Skifahren beginnen, wann genau er wieder in den Skizirkus einsteigt, ist noch offen. „Wann ich endlich wieder am Start eines Weltcuprennens stehen kann, ist noch nicht mit Sicherheit zu beantworten. Aber, wenn es nach mir geht, dann lieber früher als später“, betonte Hirscher.

Die Weltcup-Saison beginnt wie schon in den vergangenen Jahren in Sölden am letzten Oktober-Wochenende (25./26.10.), Höhepunkt sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo von 6. bis 22. Februar 2026.

Artikelbild: GEPA