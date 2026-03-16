Comeback geplatzt: Darum fehlte Demir im Rapid-Kader gegen Salzburg

Mit Spannung wurde am Sonntag der erste Einsatz von Yusuf Demir für den SK Rapid seit seiner Rückkehr erwartet.

Doch statt des von vielen Fans erhofften Comebacks in grün-weiß fehlte der Offensivmann beim Auswärtsspiel in Salzburg überraschenderweise im Kader. Dabei hatte Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup auf der Pressekonferenz vor dem Spiel noch zuversichtlich geklungen.

„Demir war die ganze Woche im Training. Es sieht so aus, als wäre er bereit“, lauteten die hoffnungsvollen Worte von Hoff Thorup am vergangenen Donnerstag.

Doch beim Blick auf den Aufstellungsbogen am Sonntag war Yusuf Demir erneut nicht zu finden. Hoff Thorup lieferte am Sonntag nach dem 1:0-Sieg von Rapid in Salzburg die Erklärung für das abermalige Fehlen des Dribbelkünstlers.

Demir „wäre eigentlich bereit gewesen“

„Er wäre eigentlich bereit gewesen, mit der Mannschaft nach Salzburg zu reisen. Allerdings hat er im Abschlusstraining am Samstag einen Schlag abbekommen und musste das Training abbrechen. Ansonsten wäre er heute im Kader gewesen“, so der Rapid-Coach.

Generell sieht der Däne bei Rapid-Rückkehrer Demir aber noch Aufholbedarf in Sachen Fitness. „Wir müssen sein Fitnesslevel immer noch verbessern. Er kämpft ein bisschen damit, dass seine letzten beiden Jahre nicht die besten waren. Es war nicht in Topform, als er angekommen ist, aber es wird immer besser“, zeigte sich Hoff Thorup optimistisch.

Die nächste Chance auf einen Kaderplatz ergibt sich für Demir am kommenden Wochenende, wenn Rapid im Topspiel am Sonntag den LASK empfängt (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X).

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