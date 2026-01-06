Comeback in Brisbane: Aus für „Entertainer“ Kyrgios

Missglücktes Comeback nach langer Pause: Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios ist bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour früh ausgeschieden.

Rund eine Woche nach seinem Sieg beim vielbeachteten „Battle of the Sexes“ gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka unterlag der Australier in Brisbane in der ersten Runde dem US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic mit 3:6, 4:6. Für den lange verletzten Kyrgios war es das erste offizielle Match seit März.

Im Vorfeld des Turniers hatte der frühere Wimbledon-Finalist mit ehrlichen Worten über seine Karriere gesprochen. „Am Ende werde ich wohl als Entertainer in Erinnerung bleiben und als jemand, der ein bisschen ein chaotisches Durcheinander war – aber letztlich eben ein Entertainer“, sagte der 30-Jährige. Nach zahlreichen Verletzungen ist Kyrgios nur noch die Nummer 671 der Weltrangliste; in Brisbane trat er mit einer Wildcard an. Es war erst sein siebtes ATP-Einzel seit 2023.

Kyrgios, der kurz vor dem Jahreswechsel die Belarussin Sabalenka in einem Showmatch in Dubai in zwei Sätzen bezwungen hatte, hofft noch auf einen Start bei den Australian Open (18. Januar bis 1. Februar) in Melbourne – benötigt dafür jedoch erneut eine Wildcard.

