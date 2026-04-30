Comeback nach 27 Jahren! 70-jähriger Tormann stellt Rekord auf

Der 70‑jährige Angel Mateos Gonzales steht am Sonntag für den Fünftligisten CD Colunga im Tor und wird damit zum ältesten Spieler, der je in einem offiziellen Wettbewerb im spanischen Fußball eingesetzt wurde.

Alter? Für Angel Mateos Gonzales offenbar nur eine Nebensache. Der 70‑jährige Torhüter feiert am Sonntag ein bemerkenswertes Comeback und wird für den nordspanischen Klub CD Colunga in der fünften Liga, der Tercera Federacion, zwischen den Pfosten stehen. Medien zufolge schreibt der Routinier damit Geschichte als ältester Spieler, der jemals in einem offiziellen Spiel in Spanien aufgelaufen ist.

Der Verein selbst rückt weniger den Rekord als vielmehr die Symbolik in den Vordergrund. In den sozialen Netzwerken würdigte CD Colunga Gonzales als echtes Vorbild: Er stehe für Leidenschaft, Konstanz und Respekt vor dem Fußball – Werte, die laut Klub weit über das biologische Alter hinausgehen. In der laufenden Saison hatte Gonzales bereits eine wichtige Rolle im Trainingsalltag gespielt und die jungen Torhüter mit Erfahrung und Unterstützung begleitet.

Ursprüngliches Karriereende mit 43 Jahren