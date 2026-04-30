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Der 70‑jährige Angel Mateos Gonzales steht am Sonntag für den Fünftligisten CD Colunga im Tor und wird damit zum älteste
Fußball

Comeback nach 27 Jahren! 70-jähriger Tormann stellt Rekord auf

Der 70‑jährige Angel Mateos Gonzales steht am Sonntag für den Fünftligisten CD Colunga im Tor und wird damit zum ältesten Spieler, der je in einem offiziellen Wettbewerb im spanischen Fußball eingesetzt wurde.

Alter? Für Angel Mateos Gonzales offenbar nur eine Nebensache. Der 70‑jährige Torhüter feiert am Sonntag ein bemerkenswertes Comeback und wird für den nordspanischen Klub CD Colunga in der fünften Liga, der Tercera Federacion, zwischen den Pfosten stehen. Medien zufolge schreibt der Routinier damit Geschichte als ältester Spieler, der jemals in einem offiziellen Spiel in Spanien aufgelaufen ist.

Der Verein selbst rückt weniger den Rekord als vielmehr die Symbolik in den Vordergrund. In den sozialen Netzwerken würdigte CD Colunga Gonzales als echtes Vorbild: Er stehe für Leidenschaft, Konstanz und Respekt vor dem Fußball – Werte, die laut Klub weit über das biologische Alter hinausgehen. In der laufenden Saison hatte Gonzales bereits eine wichtige Rolle im Trainingsalltag gespielt und die jungen Torhüter mit Erfahrung und Unterstützung begleitet.

Ursprüngliches Karriereende mit 43 Jahren

Eigentlich hatte der Keeper seine aktive Karriere bereits im Alter von 43 Jahren beendet. Seine Laufbahn führte ihn unter anderem zu Turon, Caudal und Santiago de Aller – allesamt Vereine auf ähnlichem Leistungsniveau wie Colunga. Nun folgt der überraschende Schritt zurück in den Wettkampfmodus.

„Ich fühle mich immer noch beweglich“, sagte Gonzales im Vorfeld der Partie. Ob er die vollen 90 Minuten durchhalten könne, ließ der 70‑Jährige offen. Der Herausforderung fühle er sich jedoch auf jeden Fall gewachsen – eine Aussage, die seine außergewöhnliche Motivation und Mentalität unterstreicht.

Colunga im Tabellenmittelfeld

Große sportliche Auswirkungen hat der Einsatz nicht. Zwei Spieltage vor Saisonende rangiert CD Colunga auf dem zehnten Platz von 18 Teams und befindet sich weder in Abstiegsgefahr noch im Rennen um den Aufstieg. Das Spiel gegen Praviano ist sportlich unbedeutend – emotional und historisch jedoch umso besonderer.

Für Gonzales, den Verein und den spanischen Fußball insgesamt ist dieser Auftritt ein starkes Zeichen: Leidenschaft und Hingabe kennen kein Alter.

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(Red.)

Bild: Imago