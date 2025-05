Comeback-Sieg! Chelsea holt Conference-League-Titel

Der FC Chelsea hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Conference League gewonnen. Im Finale gegen Real Betis Sevilla setzten sich die Blues trotz frühem Rückstand mit 4:1 (0:1) durch.

Chelsea hat damit nach der Champions League (2011, 2021) und der Europa League (2013, 2021) als erstes Team alle drei Europacup-Bewerbe mindestens einmal gewonnen.

Weltmeister Enzo Fernández (65.), Nicolas Jackson (70.), Jadon Sancho (83.) und Moisés Caicedo (90.+1) trafen im polnischen Breslau für die Londoner, die erstmals einen Titel holten, seit ein Konsortium um US-Milliardär Todd Boehly 2022 den Klub von Roman Abramowitsch übernommen hat.

Betis schockt Chelsea früh

Die Verdiblancos nutzten die erste Chance einer temporeichen Anfangsphase. Pablo Fornals fing ein Zuspiel tief in der Hälfte von Chelsea ab. Isco steckte mit Übersicht nach links zu Ezzalzouli durch, der den Ball mit einem Kontakt verarbeitete und flach ins lange Eck vollendete (9.). Der Marokkaner hatte bereits in beiden Halbfinalspielen gegen Fiorentina getroffen.

Chelsea deutete seine Qualitäten nur bis zur Strafraumgrenze an. Betis verteidigte, angetrieben vom zahlreich mitgereisten Anhang, konsequent und leidenschaftlich. Nach vorne fädelte Isco immer wieder Nadelstiche in Form von Tempo-Gegenstößen ein. Ezzalzouli hatte mit Malo Gusto seine Freude. Nach einem Konter und dem abgefälschten Abschluss von Johnny Cardoso stand es beinahe 2:0 (21.). Die Andalusier machten das Zentrum dicht, allzu viel Gefahr konnten die Engländer über die Flanken nicht entwickeln. Ohne Hochkaräter für Chelsea ging es in die Pause.

Palmer reißt Spiel an sich

Das änderte sich in der zweiten Hälfte, obwohl ein Sturmlauf des Favoriten vorerst ausblieb. Der Abgang von dem Abde gerufenen Torschützen, der angeschlagen vom Platz humpelte, und ein Elfmeter-Alarm im Betis-Strafraum waren zunächst die einzigen Aufreger. Grün-Weiß kam sukzessive die Giftigkeit der ersten Hälfte abhanden – und Cole Palmer avancierte zum Mann des Spiels.

Der englische Teamspieler fand mit seiner Flanke aus dem Halbfeld erst den Kopf des einlaufenden Enzo Fernandez. Der argentinische Weltmeister setzte den Kopfball aus kurzer Distanz neben die Stange. Fünf Minuten später hatte Chelsea die Partie gedreht. Palmer düpierte mit einer schnellen Drehung seinen Gegenspieler und Jackson drückte die Hereingabe in den Fünfmeterraum mit dem Kopf über die Linie.

Der eingewechselte Sancho entschied mit einem leicht abgefälschten Schuss von der Strafraumecke die Partie (83.). Caicedo sorgte für den Schlusspunkt (91.). und ein Ergebnis, das am Ende doch zu hoch ausfiel. Eine Serie fand im EM-Stadion von 2012 ihr Ende: Erstmals seit 2002 bezwang eine englische Mannschaft einen spanischen Gegner in einem europäischen Finale. In den darauffolgenden neun Endspielen hatten stets die Spanier gewonnen.

Ausschreitungen vor Anpfiff

Vor dem Anpfiff war es zu Ausschreitungen gekommen. Laut der Nachrichtenagentur PAP setzte die Polizei Blendgranaten und Wasserwerfer gegen englische und spanische Fans ein, die auf dem Marktplatz der Stadt für Unruhen sorgten.

Insgesamt wurden 28 Personen festgenommen. Schon am Dienstagabend war es zu vereinzelten Krawallen gekommen.

Stimmen zum Spiel

Manuel Pellegrini (Betis-Trainer): „Wir haben eine großartige erste Halbzeit gespielt, wir haben ein Tor geschossen, wir hatten weitere Chancen. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir von Verletzungen betroffen, Abde zum Beispiel. Wir konnten Chelsea nicht mehr wehtun und sie fingen an, uns wehzutun. Eine Saison, in der wir uns für Europa qualifiziert und ein Finale erreicht haben, ist ein Schritt nach vorne. Ich bin sicher, dass die Fans das genauso sehen.“

Isco (Betis-Kapitän): „Das Fenster zum Titel war offen. Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, in der zweiten waren wir einfach nicht griffig genug. Wir haben das zweite Tor verpasst und Chelsea hat eben viel Qualität, auch auf der Bank.“

Enzo Maresca (Chelsea-Trainer): „In der ersten Halbzeit war ich ein bisschen frustriert, weil wir das Spiel wohl falsch angegangen sind. Ich hatte aber schon ein bisschen erwartet, dass die Freude nach dem Spiel gegen Nottingham Forest ein bisschen zu groß ist, weil man die ganze Saison darauf hinarbeitet, die Champions League zu erreichen. Die Botschaft war: Leute, wenn wir eine wichtige Mannschaft sein wollen, dann ist das, was wir getan haben, getan und wir müssen das Finale gewinnen. Aber da war die Freude und Müdigkeit nach Nottingham Forest – wir hatten 48 Stunden weniger Zeit zur Vorbereitung. In der zweiten Hälfte haben wir viel besser gespielt. Ich bin sehr glücklich.

Levi Colwill (Chelsea-Verteidiger): „Wir haben alles erreicht, was wir in dieser Woche erreichen wollten. Es ist ein tolles Gefühl, meinen ersten Europacuptitel zu gewinnen und ich hoffe, dass noch viele weitere folgen werden. Und wir haben uns für die Champions League qualifiziert, es geht nicht besser.“

(SID)/Bild: Imago