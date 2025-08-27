Conference League 25/26 LIVE: Auslosung der Ligaphase

Am 29. August wird in der UEFA Conference League wieder ausgelost (ab 13 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X live dabei sein). Alle Informationen zur Übertragung, dem Ablauf und den Teams gibt’s in diesem Artikel.

In der UEFA Conference League steht die Auslosung der Ligaphase bevor. Hier wird entschieden, welche Teams, wann aufeinander treffen und wer sich Chancen auf das Finale in der Red Bull Arena ausrechen darf.

Wann ist die Auslosung der UEFA Conference League 25/26?

Die Auslosung findet am Freitag, den 29. August 2025 ab 8:30 Uhr statt.

Wo findet die Auslosung der UEFA Conference League 25/26 statt?

Die Ziehung wird im Haus des europäischen Fußballs in Nyon, in der Schweiz ausgetragen.

Übertragung der UEFA Conference League-Auslosung

Die Auslosung läuft wie gewohnt auf Sky Sport Austria 1

UEFA Conference League 25/26: Die qualifizierten Teams

In der Conference League sind, anders als in der Champions League oder Europa League, keine Teams von Beginn an direkt qualifiziert. Alle 36 Teams ziehen über die Qualifikation in die Ligaphase ein.

Conference League 2025/2026: Die österreichischen Teams

Der SK Rapid und Wolfsberger AC kämpfen im Playoff-Rückspiel am Donnerstag um die Teilnahme. Während die Hütteldorfer bereits in der 2. Qualifikationsrunde eingestiegen sind und mit Decic Tuzi und Dundee United bereits zwei Teams ausschalten konnten, wechselte der WAC von der Europa-Leauge-Quali ins Conference-League-Playoff.

Rapid verlor das Playoff-Hinspiel in Györ mit 1:2 und muss am Donnerstag im Weststadion unbedingt gewinnen. Der WAC verteidigt im Rückspiel bei Omonia Nikosia einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel.

Das ist dieses Jahr neu bei der Conference-League-Auslosung:

Die Neuheit in dieser Saison ist, dass die Auslosungen der Ligaphase der UEFA Europa League und der UEFA Conference League zum ersten Mal in einer einzigen besonderen Show zusammengefasst werden – live aus dem Grimaldi Forum in Monaco. Dadurch werden die Inhalte gestrafft und die Wirkung beider Auslosungen maximiert.

Die neu kombinierte Show der UEFA Europa League und der UEFA Conference League wird beiden Auslosungen mehr Aufmerksamkeit verschaffen und ein Freudenfest für die Teams sein, die danach streben, zwei der schönsten europäischen Trophäen zu gewinnen.

Die Show findet am Freitag, den 29. August ab 13 Uhr MEZ statt. Dann sind die Vereine und ihre Fans am Start, um zu erfahren, gegen wen sie in der zweiten Saison der spannenden neuen Ligaphase antreten werden.

Die beiden Auslosungen werden vollständig digital durchgeführt, wobei dieselbe digitale Technologie zum Einsatz kommt, die bereits im vergangenen Jahr für die sofortige Auslosung der Gegner verwendet wurde. Dies ermöglicht einen reibungslosen, effizienten und schnellen Auslosungsprozess.

Was ist also anders bei den Auslosungen der UEFA Europa League und der UEFA Conference League?

Nicht die Software: Es handelt sich um dieselbe, die bereits verwendet wird. Dank seiner Flexibilität kann das System entweder die Gegner für alle Teams nacheinander auslosen – wie in der UEFA Champions League – oder alle Paarungen mit einem einzigen Knopfdruck sofort auslosen. Letzteres wird bei der UEFA Europa League und der UEFA Conference League der Fall sein.

Was passiert dann?

Ein Event, zwei Auslosungen : Nach der Auslosung der UEFA Europa League folgt die Auslosung der UEFA Conference League. Beide Auslosungen finden im Rahmen derselben Zeremonie statt. Digitales Ziehungssystem : Auf der Bühne werden keine Kugeln verwendet. Der Losknopf wird zu Beginn beider Auslosungen einmal gedrückt, wodurch die zufällige Auswahl der Gegner aktiviert wird, einschließlich der Entscheidung, wer zu Hause und wer auswärts spielt. Bekanntgabe : Nachdem die Software die vollständige Auslosung durchgeführt hat, werden die Paarungen und die Heim- bzw. Auswärtsspiele nach und nach, Topf für Topf, beginnend mit Topf 1, bekannt gegeben, um die Spannung und Übersichtlichkeit für die Zuschauer zu gewährleisten.



UEFA Conference League 25/26: Wann findet die Ligaphase statt?

1. Spieltag: 2. Oktober 2025

2. Oktober 2025 2. Spieltag: 23. Oktober 2025

23. Oktober 2025 3. Spieltag: 6. November 2025

6. November 2025 4. Spieltag: 27. November 2025

27. November 2025 5. Spieltag: 11. Dezember 2025

11. Dezember 2025 6. Spieltag: 18. Dezember 2025

Conference-League-Spielplan 2025/26: Road to Leipzig

Playoffs der K.-o.-Phase: 5. & 12. März 2026

5. & 12. März 2026 Achtelfinale: 19. & 26. März 2026

19. & 26. März 2026 Viertelfinale: 9. & 16. April 2026

9. & 16. April 2026 Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026

30. April & 7. Mai 2026 Finale: 27. Mai 2026

UEFA Conference League 25/26: der neue Modus

Seit der letzten Spielzeit spielt jede Mannschaft gegen sechs verschiedene Gegner, wobei es drei Heim- und drei Auswärtsspiele geben wird. Die besten acht Teams der Tabelle ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Teams, die auf den Plätzen 9 bis 24 landen, müssen sich in einer Playoff-Runde behaupten, um ebenfalls ins Achtelfinale einzuziehen. Die zwölf schlechtesten Teams scheiden nach der Ligaphase aus.

Wann findet das UEFA Conference League Finale statt?

Das Endspiel steigt am 27. Mai 2026 in der RB Arena in Leipzig.

