Conference-League-Achtelfinale: Spieltermine & Anstoßzeiten stehen fest
Am Freitag wurden in Nyon in der Schweiz die Achtelfinal-Spiele der UEFA Conference League ausgelost. Oliver Glasner entgeht mit Crystal Palace Mainz 05 mit ÖFB-Verteidiger Phillipp Mwene und trifft auf AEK Larnaka.
Am Freitagabend hat die UEFA auch die genauen Termine und Anstoßzeiten für das Achtelfinale fixiert.
Alle Achtelfinal-Paarungen und Anstoßzeiten im Überblick
Donnerstag, 12. März 2026 (Hinspiele)
AZ Alkmaar – Sparta Prag (18.45)
Lech Posen – Donezk (18.45)
Samsunspor – Rayo Vallecano (18.45)
Rijeka – FC Straßburg (18.45)
AEK Athen – Celje (21.00)
Mainz 05 – Sigma Olomouc (21.00)
AEK Larnaka – Crystal Palace (21.00)
Rakow – Fiorentina (21.00)
Wann findet die K.o.-Phase der Conference League 2025/26 statt?
- Achtelfinale: 12. & 19. März 2026
- Viertelfinale: 9. & 16. April 2026
- Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026
- Finale: 27. Mai 2026
Wann findet das UEFA Conference League Finale statt?
Das Finale der Conference-League-Saison 2025/26 findet in Leipzig statt.
Bild: Imago