Conference-League-Achtelfinale: Spieltermine & Anstoßzeiten stehen fest

Am Freitag wurden in Nyon in der Schweiz die Achtelfinal-Spiele der UEFA Conference League ausgelost. Oliver Glasner entgeht mit Crystal Palace Mainz 05 mit ÖFB-Verteidiger Phillipp Mwene und trifft auf AEK Larnaka.

Am Freitagabend hat die UEFA auch die genauen Termine und Anstoßzeiten für das Achtelfinale fixiert.

Alle Achtelfinal-Paarungen und Anstoßzeiten im Überblick

Donnerstag, 12. März 2026 (Hinspiele)

AZ Alkmaar – Sparta Prag (18.45)

Lech Posen – Donezk (18.45)

Samsunspor – Rayo Vallecano (18.45)

Rijeka – FC Straßburg (18.45)

AEK Athen – Celje (21.00)

Mainz 05 – Sigma Olomouc (21.00)

AEK Larnaka – Crystal Palace (21.00)

Rakow – Fiorentina (21.00)

Wann findet die K.o.-Phase der Conference League 2025/26 statt?

Achtelfinale : 12. & 19. März 2026

: 12. & 19. März 2026 Viertelfinale : 9. & 16. April 2026

: 9. & 16. April 2026 Halbfinale : 30. April & 7. Mai 2026

: 30. April & 7. Mai 2026 Finale: 27. Mai 2026

Wann findet das UEFA Conference League Finale statt?

Das Finale der Conference-League-Saison 2025/26 findet in Leipzig statt.

Bild: Imago