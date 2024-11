McDavid glänzt bei Edmonton-Sieg & steht vor Meilenstein

Superstar Connor McDavid steht in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL vor einem Meilenstein.

Der Stürmer der Edmonton Oilers war am Dienstag beim 4:3-Heimsieg nach Verlängerung gegen die New York Islanders mit einem Tor und drei Assists an allen vier Treffern beteiligt und hält nun bei 999 Scorerpunkten.

McDavid bald viertschnellster Spieler mit 1.000 Punkten

Der 27-jährige Kanadier hat im NHL-Grunddurchgang bisher 340 Tore erzielt und 659 Treffer vorbereitet. Er schaffte das in 658 Spielen. Den Meilenstein von 1.000 Punkten wird er wohl als viertschnellster Spieler erreichen. Wayne Gretzky benötigte dafür nur 424 Partien, Mario Lemieux 513 und Mike Bossy 656.

Die Winnipeg Jets setzten ihren fast perfekten Saisonstart mit einem 6:3-Erfolg gegen die New York Rangers im Madison Square Garden fort. Es war der 15. Sieg im 16 Spiel, was davor noch keiner Mannschaft gelungen ist.

