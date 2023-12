Corona-Ausfälle häufen sich: ÖSV nur mit Quartett in Östersund

Auch im Biathlon-Tross häufen sich die Coronafälle in jüngster Zeit. Das ÖSV-Team ist ebenfalls betroffen. Mit Magnus Oberhauser fällt einer der zuletzt beim Saisonauftakt in Östersund engagierten Österreicher für den Heimweltcup in Hochfilzen covid-erkrankt aus. Für den in Schweden erstmals in die Punkteränge gelaufenen Kärntner ist laut ÖSV-Angaben niemand nachnominiert worden, da sich mögliche Kandidaten beim IBU-Cup in Schweden befinden.

Damit geht am Freitag im Sprint mit Simon Eder, Patrick Jakob, David Komatz und Felix Leitner nur ein österreichisches Quartett an den Start. Oberhauser habe sich zu Wochenbeginn nach der Rückkehr aus Schweden unwohl gefühlt und deshalb noch vor dem Einzug ins Teamhotel einen – positiv ausgefallenen – Corona-Test machen lassen, so der ÖSV. Mittlerweile hätten sich auch Symptome eingestellt.

Schutzmaßnahmen wie das Maskentragen in belebten Innenräumen, Fahrzeugen und bei Flugreisen sind in den Biathlon-Teams mittlerweile wieder Usus. „Es ist momentan wirklich wieder richtig schwierig. Man muss schauen, dass man sich abschottet. Es geht so schnell, und man braucht danach wieder lange, bis man die Form wieder aufbaut“, sagte die Tirolerin Anna Gandler auf die aktuelle Covid-Problematik angesprochen. Selbst in Außenbereichen waren am Donnerstag in Hochfilzen Maskenträgerinnen wie die deutsche Weltcupgesamtführende Franziska Preuß zu sehen.

(APA) / Bild: GEPA