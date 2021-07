Corona bei Fury: Titelkampf gegen Wilder verschoben

Der ursprünglich für 24. Juli geplante WM-Kampf der Schwergewichtsboxer Tyson Fury und Deontay Wilder (USA) soll nach einem positiven Coronatest des Briten Fury nun am 9. Oktober stattfinden. “Wir werden am 9. Oktober kämpfen, und ich werde ihn umhauen”, kündigte der WBC-Champion Fury für die dritte Auflage des Duells in Las Vegas an.

Der erste Kampf im Dezember 2018 hatte mit einem Unentschieden geendet. Im Februar 2020 schlug Fury seinen Gegner zweimal zu Boden, ehe aus der Ecke des US-Amerikaners das Handtuch flog. Seither standen beide Profis nicht mehr im Ring.

