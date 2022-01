Corona! ÖHB-Team ohne Herburger gegen Belarus

Handball-Teamspieler Lukas Herburger hat einen positiven Coronatest abgegeben und steht dem Nationalteam im Rahmen der EM damit nicht zur Verfügung. Wie der ÖHB am Montagabend bekannt gab, lieferte ein Antigen-Test beim Schaffhausen-Legionär ein nicht eindeutiges Ergebnis. Herburger reiste daraufhin vom Teamcamp in Bratislava ab, begab sich in Wien in Isolation und wartete auf das Ergebnis des PCR-Tests, das positiv ausfiel.

Herburger ist laut Verbandsangaben aktuell symptomfrei. Österreich bestreitet das Abschlussspiel der Vorrunde gegen Belarus am Dienstag (20.30 Uhr) damit ohne den Kreisläufer. Auf eine Nachnominierung wurde verzichtet. Das ÖHB-Team hatte bei der EM bisher noch keinen Coronafall in der Mannschaft gehabt.

(APA)

Artikelbild: GEPA