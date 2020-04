“Coronakonforme” Tennisserie in Österreich und Deutschland geplant

Österreichs Tennis-Verband (ÖTV) will am Montag gemeinsam mit dem Deutschen Tennis-Bund (DTB) eine Turnierserie in der Coronakrise ankündigen. Teilnehmen sollen unter anderen Profis wie ÖTV-Star Dominic Thiem oder der Deutsche Jan-Lennard Struff. “Damit diese Spieler weiterhin Matchpraxis haben können. Allerdings coronakonform”, erklärte DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff am Sonntag.

Es werde dafür gesorgt, “dass wir ohne Zuschauer mit nur zwei Spielern auf der Anlage ein Match spielen”, meinte Hordorff gegenüber dem TV-Sender Sky. Das Ganze werde gestreamt, einige Fernsehanstalten hätten schon Interesse signalisiert.

“Das wird über sechs Wochen lang eine Serie sein mit 32 Herren und 24 Damen mit wenig Reisen, bei denen alle Vorschriften, die von den Regierungen und Landesregierungen erlassen sind, berücksichtigt sind”, betonte der DTB-Funktionär. Laut dem Portal tennisnet.com soll die Serie in Österreich am 25. Mai beginnen, in Deutschland am 8. Juni. Die offizielle internationale Turnierpause wegen der Coronavirus-Pandemie dauert noch mindestens bis zum 13. Juli.

(APA)

Bild: GEPA