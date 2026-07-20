Countdown zum Bundesliga-Start: Die Auftakt-Pressekonferenz JETZT im Livestream

Die ADMIRAL Bundesliga startet am Freitag, 31. Juli 2026 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger LASK und dem GAK (ab 19 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky alle Spiele live streamen!) in die neue Saison.

Heute gibt es den bereits traditionelle Saisoneröffnungsevent der ADMIRAL Bundesliga in Wien. Hier auf skysportaustria.at verpasst du nichts und kannst das Event im LIVESTREAM verfolgen. Moderiert wird die Runde von Kimberly Budinsky und Marko Stankovic.

LIVESTREAM: Bundesliga-Pressekonferenz vor dem Auftakt in die Saison 2026/27