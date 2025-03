Courtois stichelt nach Belgien-Rückkehr über Ex-Coach Tedesco

Torhüter Thibaut Courtois gibt nach knapp zwei Jahren sein Comeback für die belgische Nationalmannschaft. Unter dem neuen Trainer Rudi Garcia will Real Madrids Nummer Eins wieder für die Roten Teufel durchstarten.

Der Streit mit Vorgänger Domenico Tedesco beschäftigt Courtois aber noch immer, vor den anstehenden Spielen in der Nations League hat er noch einmal gegen den Ex-Schalker nachgetreten.

„Ich habe keinen Respekt gespürt. Der Trainer ist kein einziges Mal zu mir gekommen“, sagt Courtois. „So etwas habe ich in 16 Jahren noch nie erlebt. Ich bin in diesem Moment explodiert, ich habe es nicht verstanden.“ Die Fehde zwischen dem zweimaligen Welttorhüter und Tedesco begann im Juni 2023, als der damalige belgische Nationalcoach die Kapitänsbinde in Abwesenheit des verletzten Spielführers Kevin de Bruyne an Romelu Lukaku übergab.

Courtois, der im EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich (1:1) sein 100. Länderspiel absolvierte, wurde übergangen und reiste nach dem Spiel vorzeitig ab. Und das, obwohl noch eine weitere Partie gegen Estland anstand. Abgesprochen war damals, dass der Schlussmann von Real Madrid gegen die Esten als Kapitän aufläuft – daraus wurde nichts.

Courtois gesteht Fehler ein

„Ich habe Fehler gemacht. Zweifellos war ich mental in einer schwierigen Phase nach meiner großen und langen Saison mit vielen Verletzungen“, erklärte Courtois sein damaliges Verhalten nun. Er habe aber auch „gespürt, dass es Probleme mit dem Trainer gab.“ Infolgedessen schilderten der Keeper und sein Trainer unterschiedliche Ansichten der Situation, Courtois bezichtigte Tedesco der Lüge.

Das Verhältnis der beiden war so zerrüttet, dass Courtois im Sommer 2024 verkündete, unter dem ehemaligen Coach von RB Leipzig und Schalke 04 nicht mehr in das belgische Trikot zu schlüpfen. Allzu lange musste er jedoch nicht auf seine Rückkehr warten, denn im vergangenen Januar wurde der 39-jährige Tedesco vom belgischen Verband freigestellt.

Casteels macht den Courtois

Rudi Garcia wurde als Nachfolger ernannt und Courtois kündigte an, für die anstehenden Nations-League-Partien gegen die Ukraine erstmals seit dem Spiel gegen Österreich zwischen den Pfosten zurückzukehren. Im Gegenzug erklärte der Ex-Wolfsburger Koen Casteels, der von Tedesco zur neuen Nummer eins auserkoren wurde, enttäuscht von der Situation seinen Rücktritt von den Roten Teufeln.

(sky.de) Foto: Imago