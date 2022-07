CR7 zurück in Manchester

Cristiano Ronaldo ist zurück nach Manchester gereist und wird sich mit dem Manchester United über seine Zukunft unterhalten. Das meldet David Ornstein von The Athletic.

Unklar ist, ob und wann er ins Training der Red Devils einsteigt. Ronaldo will den Klub verlassen, United will die kommende Saison mit dem Superstar bestreiten.

🚨 EXCL: Cristiano Ronaldo travelling back to Manchester today & will hold talks with Man Utd on future. Unclear if/when 37yo will return to training. Club stance still not for sale + expect him to be important part of side next season @TheAthleticUK #MUFC https://t.co/4AZVRPm1cO

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 25, 2022