Crespo bei Al-Ain entlassen

Der Argentinier Hernan Crespo (49) ist nicht mehr Trainer von Al-Ain FC. Sechs Monate nachdem er den Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Sieg in der asiatischen Champions League geführt hat, wurde der frühere Fußball-Nationalspieler entlassen.

Dies teilte Al-Ain einen Tag nach der 1:5-Niederlage gegen Al Nassr, dem saudischen Klub des Torschützen Cristiano Ronaldo, mit.

Die jüngsten Ergebnisse mit fünf Niederlagen in Serie hätten „nicht den Erwartungen entsprochen“, hieß es am Mittwoch. Al-Ain ist als Titelverteidiger momentan Tabellenletzter in der Gruppenphase. Crespo, früherer Torjäger unter anderen vom FC Chelsea und Inter Mailand, hatte sein Amt im November 2023 angetreten und die Mannschaft im vergangenen Mai im Finale zum Sieg gegen das japanische Team von Yokohama F. Marinos geführt.

(APA) / Artikelbild: Imago