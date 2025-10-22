Crosby löst Lemieux als Punktekönig der Penguins ab

Eishockey-Superstar Sidney Crosby ist der neue Punkte-Rekordsammler der Pittsburgh Penguins.

Beim 5:1-Heimsieg gegen die Vancouver Canucks brachte es der 38-Jährige in „regular season“ und Play-off auf seinen insgesamt 1.896. Punkt in der National Hockey League (NHL) und überholte damit Club-Legende Mario Lemieux. Crosbys Treffer in der 24. Minute des Spiels war zudem sein 700. Tor. Sein Clubkollege Kris Letang hatte mit seinem 600. Assist ebenso etwas zu feiern.

Während es für die Penguins der dritte Sieg in Folge war, halten die New Jersey Devils bei bereits fünf en suite. Für ein 5:2 bei den Toronto Maple Leafs zeichnete Jack Hughes mit seinem dritten Karriere-Hattrick hauptverantwortlich. Entschieden kürzer ist die bisherige NHL-Laufbahn von Matthew Schaefer, der 18-Jährige beeindruckte freilich bei den New York Islanders mit zumindest einem Punkt in jedem seiner ersten NHL-Matches. Beim 4:3 daheim über die San Jose Sharks erzielte der Verteidiger u.a. das Siegestor.

(APA)/Bild: Imago