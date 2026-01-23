Curry durchbricht 10.000-Dreipunkte-Würfe-Marke in NBA

Stephen Curry hat am Donnerstag in der National Basketball Association (NBA) Geschichte geschrieben.

Der 37-Jährige durchbrach die Schallmauer von 10.000 versuchten Drei-Punkte-Würfen. Acht seiner 15 Versuche versenkte er und hat damit 4.222 von 10.007 Dreier-Versuchen getroffen. Zum Sieg gegen die Dallas Mavericks reichten 38 Punkte von Curry allerdings nicht. Die Golden State Warriors verloren 115:123. Für Dallas war es hingegen der vierte Sieg in Folge.

Die Los Angeles Clippers entschieden das Stadtderby gegen die Lakers mit 112:104 für sich. Bei den Clippers ragten Kawhi Leonard (28 Punkte) und Ivica Zubac (18 Punkte, 19 Rebounds) heraus. Die Clippers entschieden 14 ihrer jüngsten 17 Spiele für sich.

(APA) / Bild: Imago