Curry-Gala gegen Orlando Magic

Fulminante 56 Punkte erzielte Curry, Saisonbestleistung für den 36-Jährigen. Damit sorgte der Topstar beinahe im Alleingang für den 121:115-Sieg seiner Mannschaft in der US-amerikanischen Basketballliga NBA.

„Ich bin gesegnet, so wie ich es immer sage, dieses Spiel zu spielen, den Wettbewerb zu genießen, die Kreativität“, sagte Curry nach seiner Gala-Vorstellung. Zum 14. Mal in seiner Karriere hatte der viermalige NBA-Champion über 50 Punkte geworfen, sein Bestwert liegt bei 62. Gegen Orlando gelangen ihm zwölf Dreier, im dritten Viertel erzielte er allein gar mehr Punkte (22) als der Gegner (21). In der Western Conference belegen die Warriors derzeit den siebten Platz.

Zwei Plätze besser stehen die Los Angeles Lakers, die mit ihrem neuen Topstar Luka Doncic den dritten Sieg in Serie feierten. Beim 111:102-Erfolg gegen die Minnesota Timberwolves kam der Slowene auf 21 Punkte, hatte aber weiter Probleme mit seinem Wurf. Doncic versenkte nur einen von neun Dreierversuchen. Bester Scorer der Lakers war LeBron James mit 33 Zählern.

(SID/Red.) / Bild: IMAGO