Cvetko verlängert vorzeitig bei Austria Klagenfurt

SK Austria Klagenfurt hat den Vertrag mit Offensivspieler Christopher Cvetko vorzeitig bis bis zum 30. Juni 2025 verlängert. In der laufenden Saison zählte er in allen 19 Pflichtspielen zur Startelf.

„Wir sind total happy, dass ‚Cveti‘ den Weg mit uns weitergeht. Es hat als Spieler und auch als Typ großen Anteil am Erfolg der Mannschaft und wir sind fest davon überzeugt, dass er künftig noch stärker werden und noch mehr Verantwortung übernehmen wird. Als gebürtiger Klagenfurter ist er auch eine Identifikationsfigur für den Verein“, betont Geschäftsführer Matthias Imhof.

In der aktuellen Serie 2022/23 war der 1,82 Meter-Mann in allen 19 Partien in Meisterschaft und ÖFB-Cup von Beginn an dabei, schrieb fünf Treffer und drei Assists an. Insgesamt hält er bei 87 Einsätzen (zehn Tore, 16 Vorlagen) für die Violetten.

„Ich bin froh, meine Karriere bei Austria Klagenfurt fortsetzen zu können. Ich bin in dieser Stadt geboren und habe schon als kleiner Junge davon geträumt, für meinen Heimatverein in der Bundesliga zu spielen. Ich glaube an das Potenzial des Klubs, fühle mich in der Mannschaft total wohl und bin sehr zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam einiges erreichen werden“, blickt Cvetko voraus.

