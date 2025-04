DAB | Der Audiobeweis #256 mit Jürgen Heil

In der 256. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Alfred Tatar mit TSV Hartberg-Kapitän Jürgen Heil!

Wir sprechen mit dem 28-Jährigen über das kommende ÖFB-Cup-Finale gegen den Wolfsberger AC. Was ist für die Steirer noch in der Qualifikationsgruppe möglich? Was zeichnet Trainer Manfred Schmid aus? Und bei welchem österreichischen Verein würde Jürgen Heil vielleicht in Zukunft gerne einmal spielen?

