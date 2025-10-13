DAB | Der Audiobeweis #265 mit Martin Stranzl

In der 265. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Johannes Brandl, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Peter Pacult mit Martin Stranzl!

Wir sprechen mit dem ehemaligen ÖFB-Teamspieler und Gladbach-Kapitän u.a. über die jüngsten Auftritte des Nationalteams in der WM-Quali gegen San Marino und Rumänien, die Probleme und Herausforderungen in der Nachwuchsarbeit, sowie seine Zukunftspläne.

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

