In der 266. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Thomas Silberberger mit Markus Schopp!

Wir sprechen mit dem ehemaligen LASK- und Hartberg-Trainer u.a. über sein überraschendes Aus bei den Oberösterreichern im April, den Status quo des österreichischen Fußballs, seine nächsten Ziele sowie den Werdegang seines Sohnes Konstantin bei Mainz 05.

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

DAB | Der Audiobeweis #266 mit Markus Schopp