DAB | Der Audiobeweis #267 mit Kevin Wimmer
In der 267. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Johannes Brandl, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Marc Janko mit Kevin Wimmer!
Themen sind u.a. seine aktuelle Situation bei Slovan Bratislava sowie seine Zukunftspläne, sein Ex-Verein SK Rapid, seine Vergangenheit unter Trainer Peter Stöger und das ÖFB-Team.
Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.
DAB | Der Audiobeweis #267 mit Kevin Wimmer
Jetzt abonnieren & anhören
Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga seht ihr live auf Sky – mit Sky Stream dabei sein!