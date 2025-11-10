In der 267. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Johannes Brandl, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Marc Janko mit Kevin Wimmer!

Themen sind u.a. seine aktuelle Situation bei Slovan Bratislava sowie seine Zukunftspläne, sein Ex-Verein SK Rapid, seine Vergangenheit unter Trainer Peter Stöger und das ÖFB-Team.

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

DAB | Der Audiobeweis #267 mit Kevin Wimmer

