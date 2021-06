Daka vorerst zweitteuerster Bundesliga-Transfer ins Ausland

via

Patson Daka ist am Mittwoch mit seinem Transfer von Red Bull Salzburg zu Leicester City zum zweitteuersten Auslandstransfer der österreichischen Fußball-Bundesliga avanciert. Der 22-jährige Stürmer aus Sambia war dem englischen FA-Cup-Sieger laut englischen Medienberichten die Ablösesumme von 23 Millionen Pfund (26,76 Mio. Euro) wert. Die Summe könnte sich mit Bonuszahlungen noch weiter erhöhen.

Dank ebensolcher steht Naby Keita derzeit an der Spitze der teuersten Transfers aus Österreich. Der Mittelfeldspieler war 2016 um kolportierte 15 Millionen Euro zu RB Leipzig gewechselt, die Summe soll sich mittlerweile aber durch diverse Klauseln auf 29,7 Mio. Euro erhöht haben. Keita wechselte 2018 um 60 Millionen aus der deutschen Bundesliga weiter zu Liverpool.

In diesen Sphären verkauft in der Bundesliga nur Salzburg seine Spieler. In der Liste der teuersten Verkäufe stehen auf den Top zehn Positionen längst ausschließlich ehemalige Salzburg-Profis.

Die teuersten Transfers von Fußball-Profis aus Österreich ins Ausland (Angaben zum Teil in Medien kolportierte Beträge, weil offiziell nicht bekannt):

Naby Keita RB Salzburg RB Leipzig 2016 29,7 *

Patson Daka RB Salzburg Leicester City 2021 26,7

Sadio Mane RB Salzburg Southampton 2014 23,0 *

Erling Haaland RB Salzburg Borussia Dortmund 2019 20,0

Dominik Szoboszlai RB Salzburg RB Leipzig 2021 20,0

Duje Caleta-Car RB Salzburg Marseille 2018 19,0 *

Amadou Haidara RB Salzburg RB Leipzig 2018 19,0

Dayot Upamecano RB Salzburg RB Leipzig 2017 18,5 *

Munas Dabbur RB Salzburg FC Sevilla 2019 17,0

Xaver Schlager RB Salzburg VfL Wolfsburg 2019 15,0

Jonatan Soriano RB Salzburg Sinobo Guoan 2017 15,0

