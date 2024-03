Dallas dank Irvings „Buzzer Beater“ Sieger gegen Denver

Luka Doncic und Kyrie Irving haben die Dallas Mavericks in der NBA zu einem 107:105-Heimsieg über die Denver Nuggets geführt.

Doncic schrieb am Sonntag (Ortszeit) 37 Punkte an, Irving (24 Zähler) traf mit der Schlusssirene entscheidend. Für den regierenden Champion Denver war es die erste Niederlage nach fünf Siegen hintereinander. Jamal Murray war mit 23 Punkten bester Werfer der Nuggets.

Die Niederlagen-Serie der Toronto Raptors ging auch in Orlando weiter. Die weiter ohne den verletzten Jakob Pöltl spielenden Kanadier verloren bei der Magic mit 96:111 und damit zum siebenten Mal in Folge. In der Eastern Conference rangiert Toronto als Zwölfter aktuell deutlich außerhalb der Play-off-Plätze.

(APA) / Artikelbild: Imago