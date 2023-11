Pleite beim Champion: Dallas kassiert erste Saisonniederlage

Die Dallas Mavericks haben ihre erste Saisonniederlage in der NBA kassiert. Das Team um Superstar Luka Doncic unterlag beim amtierenden Champion Denver Nuggets mit 114:125. Die Partie fand im Rahmen des neugeschaffenen Pokalwettbewerbs statt, zählt aber auch für die Meisterschaftswertung.

Überragender Spieler auf dem Platz war der serbische Starcenter Nikola Jokic, der 33 Punkte, 14 Rebounds und 9 Assists ablieferte. Doncic hielt mit 34 Zählern, 10 Rebounds und 8 Assists dagegen, musste sich mit seinem Team aber geschlagen geben. Maximilian Kleber fehlte aufgrund einer Zehenverletzung.

Auch Isaiah Hartenstein startete mit einer Niederlage in das sogenannte In-Season-Tournament, das mit einem Finale am 9. Dezember endet. Der Center unterlag mit den New York Knicks bei den Milwaukee Bucks mit 105:110. Hartenstein erzielte vier Punkte. Weltmeister Daniel Theis kam beim 121:116-Sieg der Indiana Pacers gegen die Cleveland Cavaliers erneut nicht zum Einsatz.

(SID) / Bild: Imago