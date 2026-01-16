Damen-Abfahrt in Tarvis: Die Startliste im Überblick

Im alpinen Ski-Weltcup der Frauen steht am Samstag in Tarvis die vorletzte Abfahrt vor den Olympischen Winterspielen auf dem Programm. Die Startliste im Überblick!

Eröffnet wird das Rennen um 10:45 Uhr von der Norwegerin Marte Monsen. Mit Nummer drei kommt die Italienerin Nicol Delago, die das zweite Training für sich entscheiden konnte. Als Fünfte startet als erste ÖSV-Speedfahrerin Nina Ortlieb. Die 29-Jährige konnte das erste Training gewinnen, im zweiten wurde sie mit Torfehler Zweite. Vizeweltmeisterin Mirjam Puchner hat die Startnummer sieben.

US-Superstar und zweifache Saisonsiegerin Lindsey Vonn geht mit der Nummer zehn unmittelbar nach Italiens Sofia Goggia auf die Strecke. Nummer 13 hat die Deutsche Emma Aicher, die die zweite Abfahrt von St. Moritz gewinnen konnte, gefolgt von Val d’Isere-Siegerin Cornelia Hütter mit der Nummer 14.

Die weiteren Startnummern der Österreicherinnen: Ariane Rädler (16), Christina Ager (27), Ricarda Haaser (31), Emily Schöpf (32), Nadine Fest (32), Lena Wechner (41).

