Damen-Slalom als Olympia-Abschluss: Die Startliste im Überblick

Mit dem Slalom der Damen (10:00 Uhr/13:30 Uhr) enden die Olympischen Winterspiele 2026 bereits für die alpinen Athletinnen. Dabei hofft das ÖSV-Team nach insgesamt vier bisherigen Medaillen auf eine finale Draufgabe.

Wie üblich nehmen vier ÖSV-Starterinnen das Rennen in Angriff. Eröffnet wird der Slalom aber von Albaniens Youngster Lara Colturi. Es folgen die Teamkombi-Dritte Paula Moltzan (Startnummer 2), die zweifache Saisonsiegerin Camille Rast (3) sowie Flachau-Dritte Katharina Truppe (4) als erste rot-weiß-rote Hoffnung. Die Topgruppe beschließt Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin als Siebte.

ÖSV-Quartett hofft auf Medaille im Slalom

Direkt danach geht Teamkombi-Olympiasiegerin Katharina Huber (8) ins Rennen, ehe mit der Riesentorlauf-Silbernen Sara Hector (9) und Teamkombi-Zweiten Emma Aicher (10) weitere Medaillengewinnerinnen antreten. Innerhalb der Top 30 starten die weiteren ÖSV-Technikerinnen Katharina Gallhuber (20) sowie Lisa Hörhager (27). Dazwischen bestreitet Petra Vlhova (23) ihr Disziplinen-Comeback.

Gleich 95 Starterinnen gehen im letzten Olympia-Alpinbewerb an den Start, darunter auch Läuferinnen aus Südafrika, Trinidad & Tobago sowie von den Philippinen. Den zweiten Durchgang nehmen aber wie gehabt zuerst die besten 30 des ersten Laufs in Angriff.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.