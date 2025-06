Daniela Bauer wird Geschäftsführerin Wirtschaft bei Rapid

Der SK Rapid besetzt die wirtschaftliche Leitung mit Daniela Bauer ab 1. September neu. Seit der plötzlichen Trennung von Vorgänger Marcus Knipping im März ist die Position vakant. Die Pressemitteilung von Rapid im Wortlaut:

Nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Sport Markus Katzer sowie den Engagements des neuen Chef-Coaches der Profimannschaft Peter Stöger und dessen Neo-Assistenztrainers Thomas Sageder gibt es eine weitere Personalentscheidung aus Hütteldorf zu verkünden.

Die derzeit vakante Position der Geschäftsführung Wirtschaft der SK Rapid GmbH wird ab 1. September 2025 wieder besetzt sein. Die Stelle übernimmt die im internationalen Sport bestens vernetzte Niederösterreicherin Daniela Bauer, die aktuell in der Allianz SE den globalen Partnership- und Sponsoring-Bereich leitet. Zuvor war sie u.a. bei der DFL für die internationale Vermarktung der Deutschen Bundesliga verantwortlich.

Die künftige grün-weiße Neo-Geschäftsführerin Wirtschaft, die unter die offiziellen „Top 30 female leaders im Sports Business“ in unserem Nachbarland gewählt wurde, wird ihren Dienst bei der SK Rapid GmbH nach Übergabe ihrer aktuellen Agenden bei der Allianz am 1. September dieses Jahres antreten.

In ihrer aktuellen Position bei der Allianz SE hat Daniela Bauer u.a. die Partnerschaft mit dem FC Bayern langfristig erweitert und die „Allianz Family of Stadiums“ aufgebaut, wodurch aufgrund der langjährigen Partnerschaft der Allianz Gruppe in Österreich bereits Verbindungen zum SK Rapid bestehen. Die ehemalige FIS-Weltcup-Sportlerin (Freestyle) bringt nicht nur Management- und Marketing-Expertise mit, sondern auch ein ausgezeichnetes Fußball-Netzwerk.

Foto: SK Rapid