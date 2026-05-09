Dank Doppelpacker Osimhen: Galatasaray wieder türkischer Meister

Galatasaray Istanbul hat sich zum vierten Mal in Serie zum türkischen Meister gekrönt. Dem Champions-League-Achtelfinalisten reichte am Samstag ein wildes 4:2 (0:1) gegen Abstiegskandidat Antalyaspor, um den 26. Meistertitel der Vereinsgeschichte bereits am vorletzten Spieltag perfekt zu machen.

Der nigerianische Topstürmer Victor Osimhen (66., 88.) drehte die Partie und schoss Galatasaray zum Titel, nachdem Soner Dikmen (45.+3, 62.) die Gäste zweimal in Führung gebracht hatte. Mario Lemina (56.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Kaan Ayhan (90.+5) sorgte für den Endstand.

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