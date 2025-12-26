Dank Dorgu! United feiert knappen Heimsieg gegen Newcastle

Manchester United hat am Boxing Day einen knappen Heimsieg gegen Newcastle United gefeiert. Die „Red Devils“ dürfen zu Hause im Old Trafford ein 1:0 (1:0) bejubeln.

Newcastle ist damit seit drei Ligaspielen ohne Sieg und bleibt im Tabellenmittelfeld stecken. Patrick Dorgu (24.) traf sehenswert zum Sieg für Manchester, die Red Devils sprangen vorerst auf den fünften Rang.

Erstmals in der Geschichte der Premier League wurde am legendären Boxing Day nur ein Spiel ausgetragen. Als Ursache nannte die englische Eliteliga die Ausweitung der Europapokalwettbewerbe durch die UEFA und die dadurch gestiegene Belastung.

Umso größer war der Fokus auf das Duell zwischen den beiden Traditionsklubs, in das die Gastgeber besser hineinkamen. Casemiro (3.) köpfte nach einer Ecke freistehend knapp vorbei. United blieb dran und ging in Führung: Woltemade köpfte einen weiten Einwurf vor die Füße von Dorgu, der aus 15 Metern per Volley ins linke Eck traf. Newcastle versuchte in der Folge zu antworten, kam aber zu selten in die gefährliche Zone.

Nach dem Seitenwechsel traf der Ex-Leipziger Benjamin Sesko mit einem satten Abschluss nur die Latte (60.) und verpasste das 2:0. Newcastle drängte auf den Ausgleich, blieb vor dem Tor aber glücklos.

Das Tor im VIDEO

