Dank Hoffenheim-Legionär: ÖFB-U19 startet mit Sieg in EM-Quali

Österreichs U19-Nationalteam ist mit einem knappen Sieg erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Die Youngster von Teamchef Martin Scherb besiegen Slowenien auswärts mit 1:0.

Für das Goldtor in Ptuj sorgt Hoffenheim-Nachwuchsspieler Adrian Riegel als Joker in der 72. Minute. Nach einem starken Start war besonders in der ersten Spielhälfte das ÖFB-Team des Öfteren defensiv gefordert. Nach dem späten Goldtor konnte Österreich den Vorsprung aber erfolgreich verwalten.

ÖFB-U19 setzt auf Bundesliga-Erfahrung

Zum Einsatz kamen neben dem TSG-Youngster auch das Bundesliga-erprobte Austria-Duo Philipp Maybach und Konstantin Aleksa sowie Salzburgs Klub-WM-Goalie Christian Zawieschitzky.

Die erste Runde dieser EM-Quali-Gruppe wird als Mini-Turnier in Slowenien ausgetragen. Nächster Gegner ist bereits am Samstag Luxemburg, deren Match gegen Israel mit 0:0 endete. Die Endrunde findet im kommenden Sommer in Wales statt.

Kantersieg für U17-Auswahl

Ein weitaus höherer Sieg gelignt dem U17-Nationalteam zuhause in Wiener Neustadt gegen die Färöer-Inseln: Ebenfalls zum EM-Quali-Start gewinnt Österreich mit 5:1. Für die ÖFB-Tore sorgen Filip Aleksic per Elfmeter (19.), Andy Mbock (52.), Luca Mijatovic (65.), Fabio Schreiber (81.) und Nico Berger (88.). Das nächste U17-Quali-Match findet am Samstag gegen Kosovo statt.

(Red./oefb.at).

Beitragsbild: GEPA.