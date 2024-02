Dank eines späten Treffers von Stefan Schwab hat PAOK Saloniki die Tabellenführung in der griechischen Fußball-Meisterschaft erfolgreich verteidigt. Der in der 77. Minute eingewechselte Österreicher brachte PAOK am Sonntag in Athen gegen Atromitos in der 89. Minute in Führung, Giannis Konstantelias traf in der Nachspielzeit (93.) zum 2:0-Endstand.

Thomas Murg war für Saloniki bis zur 60. Minute im Einsatz, bei den Gastgebern wurde Andreas Kuen in der 77. Minute eingewechselt. PAOK führt nach 21 Runden mit 50 Punkten vor Titelverteidiger AEK Athen (48), der mit Torhüter Cican Stankovic bei Asteras Tripolis mit 4:2 gewann, und Panathinaikos (47).

(APA) / Bild: Imago