„Danke Didi“: Vettel ehrt Mateschitz mit besonderem Helm-Design in Mexiko

Formel-1-Star Sebastian Vettel ehrt den verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz beim Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 21.00 Uhr MEZ/Sky) mit einem besonderen Helmdesign. Mit Erlaubnis seines Aston-Martin-Teams trägt Vettel einen Kopfschutz im Look der Red-Bull-Dosen, auf der Seite ist „Danke Didi“ zu lesen.

„Für mich war er eine große Inspiration, weil er immer er selbst war. Extrem bescheiden, freundlich und mit einem großen Herz“, sagte Vettel: „Der Einfluss, den Red Bull in den letzten 15 Jahren auf das Starterfeld hatte, war herausragend und wahrscheinlich beispiellos.“ Mateschitz war am Samstag vergangener Woche im Alter von 78 Jahren gestorben.

Der Hesse Vettel (35) wurde früh von Red Bull gefördert. Bei Toro Rosso, dem kleineren der Red-Bull-Teams, gelang ihm 2008 der Durchbruch mit dem sensationellen Sieg beim Großen Preis von Italien in Monza. 2009 folgte die Beförderung ins A-Team. 2010 wurde Vettel im Red Bull mit 23 Jahren zum bis heute jüngsten Formel-1-Weltmeister, die Kombination wiederholte die Titelgewinne 2011, 2012 und 2013.

Dietrich Mateschitz was a pioneer and legend not only of @redbullracing, but of our sport.

As a tribute and mark of respect, Sebastian Vettel will return to one of his original, iconic helmet designs at this weekend’s #MexicoGP.

From everybody at @AstonMartinF1, Danke Didi. #F1 pic.twitter.com/XMu99Hf6A7

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 27, 2022