„Danke Franz“ – Allianz Arena leuchtet zum Beckenbauer-Gedenken

Der FC Bayern gedenkt des verstorbenen deutschen Fußball-Kaisers Franz Beckenbauer auf der größtmöglichen Bühne. In Erinnerung an die Klublegende wird die Münchner Allianz Arena in den kommenden Tagen in den Abendstunden von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr mit dem Schriftzug „Danke Franz“ erstrahlen. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Dienstag mit.

Zum Ausklang wird die Sonderbeleuchtung auch am Freitag beim Bundesliga-Heimspiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr) von 16.30 Uhr bis 1.00 Uhr zu sehen sein. Beckenbauer, einer der größten Fußballer der Geschichte und eine der prägendsten Figuren in der Historie des FC Bayern, war am Sonntagabend verstorben.

(SID) / Bild: Imago