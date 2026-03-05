Danso gegen Glasner: Die Premier League heute live bei Sky

Am heutigen Donnerstag trifft Tottenham Hotspur mit Kevin Danso auf Oliver Glasner und Crystal Palace – ab 20:50 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Mit Sky X die Premier League live streamen!

Am heutigen Donnerstag empfängt Tottenham Hotspur mit Kevin Danso Oliver Glasner und Crystal Palace. Die Spurs mussten am vergangenen Sonntag mit der Niederlage gegen Fulham bereits die vierte Pleite in Folge hinnehmen, wodurch ihr Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur noch vier Punkte beträgt. Können sie sich gegen Glasners Team, das zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Manchester United kassierte, aus der Krise befreien? Diese Partie wird ab 20:50 Uhr live gezeigt.

Der 29. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Donnerstag:

20:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago