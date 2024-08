ÖFB-Nationalspieler Kevin Danso hat mit RC Lens auch das zweite Spiel in der noch jungen Saison der französischen Ligue 1 gewonnen.

Die Nordfranzosen siegten am Sonntagnachmittag zuhause gegen Stade Brest mit 2:0. Danso, der aktuell mit einem Wechsel zur AS Roma in Verbindung gebracht wird, spielte in der Innenverteidigung durch.

(APA)/Bild: Imago