via

via Sky Sport Austria

Kevin Danso hat in seinem 29. Pflichtspiel für RC Lens erstmals für den französischen Fußball-Club getroffen.

Der österreichische Verteidiger erzielte am Samstag beim 3:1-Heimsieg gegen Clermont in der 39. Minute das 1:0, indem er den Ball nach einem kurz abgespielten Corner mit einem platzierten Schuss im langen Eck versenkte. Lens schob sich zumindest vorerst an die sechste Stelle der Ligue 1.

(APA) / Bild: Imago