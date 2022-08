Der RC Lens hat im französischen Fußball-Oberhaus Ligue 1 zumindest vorübergehend die Tabellenführung erobert. Die Nordfranzosen gewannen mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso am dritten Spieltag beim AS Monaco mit 4:1 (2:1) und halten nun mit sieben Zählern einen Punkt vor dem zweitplatzierten Meister Paris St. Germain. Die Startruppe aus Paris ist erst am Sonntag in Lille im Einsatz.

(APA)

Artikelbild: Imago