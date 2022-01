Danso verliert mit Lens Pokal-Spektakel gegen Monaco

Kevin Danso ist im französischen Fußballpokal-Achtelfinale mit RC Lens gescheitert. Die Hausherren unterlagen AS Monaco in einer spektakulären Partie mit 2:4.

Wissam Ben Yedder (18.), Jean Lucas Oliveira (27.) und Sofiane Diop (29.) brachten die Gäste früh mit 3:0 in Führung. Wesley Said (45.) und Arnaud Kalimuendo (53.) machten die Partie zwischenzeitlich noch einmal spannend. In der 88. Minute setzte jedoch Ben Yedder mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt in einer turbulenten Partie.

Der sechsfache ÖFB-Teamspieler Danso kam bis zur 78. Minute zum Einsatz.

Artikelbild: Imago