Darts-WM: Greaves scheitert an Auftakthürde Gurney

Die hochgehandelte Beau Greaves ist bei ihrem mit Spannung erwarteten Comeback bei der Darts-WM bereits in der ersten Runde ausgeschieden – und mit ihr auch die letzte der fünf Frauen des 128-köpfigen Teilnehmerfelds.

Die dreimalige Weltmeisterin der Frauen-Konkurrenz der World Darts Federation (WDF) verlor am letzten Erstrundenspieltag ihr Auftaktmatch im Ally Pally gegen den Nordiren Daryl Gurney mit 2:3.

In der zweiten Runde, die am Samstag beginnt, trifft statt „Beau ’n‘ Arrow“ Greaves am Dienstag nun der Weltranglisten-22. Gurney auf den Engländer Callan Rydz. Greaves halfen gegen „Superchin“ Gurney auch sieben 180er-Aufnahmen und die bessere Doppelquote (38 Prozent) nicht.

Ebenfalls am Freitag verlor die Britin Gemma Haytor mit 1:3 gegen den Weltranglistenelften Josh Rock (ebenfalls England). Bereits im Laufe der ersten Turnierwoche waren Lisa Ashton (0:3 gegen Michael Smith), Fallon Sherrock (0:3 gegen Dave Chisnall) und Transfrau Noa-Lynn van Leuven (0:3 gegen Peter Wright) ausgeschieden.

Die erst 21 Jahre alte Greaves war mit hohen Erwartungen in die WM gestartet, nachdem sie mit guten Ergebnissen hatte aufhorchen lassen. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Oktober hatte sie unter anderem Weltmeister Luke Littler geschlagen und war anschließend erst im Finale an Gian van Veen gescheitert.

Für die WM im Ally Pally hatte sich Greaves auch in den drei Vorjahren qualifiziert, ein Doppelstart bei beiden Weltmeisterschaften (PDC und WDF) ist jedoch seit 2023 nicht mehr erlaubt. Sie verzichtete daher zuletzt zweimal zugunsten der Frauen-WM – und gewann diese nun schon dreimal in Folge. Für Greaves war es daher erst die zweite WM-Teilnahme nach 2022.

