Darts-WM: Wright scheitert schon in 2. Runde

Der zweifache Ex-Weltmeister Peter Wright ist am Dienstag bei der Darts-WM in London schon in der zweiten Runde ausgeschieden.

Der Schotte unterlag dem deutschen WM-Debütanten Arno Merk 0:3. Der britische Paradiesvogel trat mit lila Haaren, er war 2020 und 2022 Weltmeister im Ally Pally. Wright könnte nun aus den Top 32 der Weltrangliste fallen. Am Samstag tritt der Österreicher Mensur Suljovic in der dritten Runde gegen den englischen Titelverteidiger Luke Littler an.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago