Die Hinspiele im Achtelfinale der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria

Titelverteidiger Real Madrid gegen Atletico Madrid am Dienstag um 21:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Zudem am Dienstag Borussia Dortmund – OSC Lille, FC Brügge – Aston Villa und PSV Eindhoven – FC Arsenal live & exklusiv bei Sky

Paris Saint-Germain empfängt den FC Liverpool am Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Die weiteren Spiele am Mittwoch: Feyenoord Rotterdam – Inter Mailand und Benfica Lissabon – FC Barcelona live & exklusiv bei Sky

Heimat der UEFA Champions League: 14 von 16 Matches des Achtelfinales live & exklusiv bei Sky

Streame die Königsklasse mit dem Sky X-Traumpass!

Das Playoff ist überstanden, jetzt wartet das Achtelfinale in der UEFA Champions League. Unter anderem geht es für Real Madrid im Stadtduell gegen Atletico, Paris Saint-Germain kämpft gegen den FC Liverpool um den Aufstieg. Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Achtelfinal Hinspiele live & exklusiv. Insgesamt überträgt Sky 14 von 16 Matches des Achtelfinales live & exklusiv.

Real Madrid gegen Atletico Madrid am Dienstag live & exklusiv bei Sky



Derbyzeit in der UEFA Champions League! Im Achtelfinale treffen die beiden Teams aus der spanischen Hauptstadt, Real Madrid und Atletico Madrid, aufeinander. Zum Hinspiel empfängt das weiße Ballett mit David Alaba die Rojiblancos im Estadio Bernabeu. Die beiden Duelle in der Liga endeten jeweils unentschieden, wer kann sich in der UEFA Champions League durchsetzen? Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zeitgleich trifft Borussia Dortmund zu Hause auf den OSC Lille. Nachdem sich die Borussia mit insgesamt 3:0 gegen Sporting Lissabon im Play-off durchsetzen konnte, warten nun die Doggen aus Lille, die sich als Siebenter direkt für das Achtelfinale qualifizieren konnten. Gelingt es dem BVB rund um Marcel Sabitzer, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu erarbeiten? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Champions-League-Kracher: Paris Saint-Germain gegen Liverpool am Mittwoch live bei Sky

Am Mittwoch reist der FC Liverpool in die Stadt der Liebe zu Paris Saint-Germain. Die Franzosen sind nach einem dominanten 7:0 Sieg im Play-off Rückspiel gegen Stade Brest voll in Fahrt und wollen den Schwung gegen den Tabellenführer der Premier League nutzen. Der FC Liverpool, der die erste Ligaphase in der UEFA Champions League auf dem ersten Platz abschließen konnte, will den Lauf des französischen Ligakrösus stoppen. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Ebenfalls am Mittwoch gibt es ein Wiedersehen zweier Vereine, die diese Saison schon einmal in der UEFA Champions League aufeinandergetroffen sind. Der FC Barcelona reist nach Lissabon zu Benfica, wo sie am siebenten Spieltag nach einer furiosen Aufholjagd mit 5:4 gewinnen konnten. Die Adler aus Lissabon konnten sich im Play-off gegen AS Monaco durchsetzen und sind auf Revanche gegen die Blaugrana aus. Das Duell sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

In den weiteren Spielen am Dienstag trifft um 18:45 Uhr der FC Brügge auf Aston Villa und um 21:00 Uhr PSV Eindhoven auf den FC Arsenal – live & exklusiv bei Sky. Am Mittwoch zeigt Sky außerdem ab 18:45 Uhr Feyenoord Rotterdam – Inter Mailand. Weiters können sich Fans an beiden Tagen auf die Sky Original Konferenz freuen.

Die Hinspiele des Achtelfinales in der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Dienstag

18:00 Uhr

Die Sky Original Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

FC Brügge – Aston Villa live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Borussia Dortmund – OSC Lille mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Real Madrid – Atletico Madrid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

PSV Eindhoven – FC Arsenal live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Sky Original Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Mittwoch

18:00 Uhr

Die Sky Original Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

Feyenoord Rotterdam – Inter Mailand live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – FC Liverpool mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Benfica Lissabon – FC Barcelona live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Bild: Imago