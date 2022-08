Das Achtelfinale von Dominic Thiem in Winston-Salem in der Nacht auf Donnerstag live und exklusiv bei Sky Sport Austria

via

Dominic Thiem gegen den jungen Briten Jack Draper in der Nacht auf Donnerstag im dritten Spiel nicht vor 1:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 (mit dem Sky-X-Traumpass das Match live streamen)

Sky Sport Austria berichtet live & exklusiv vom ATP 250 Hartplatz-Turnier

Dominic Thiem steht im Achtelfinale in Winston-Salem. Zu Beginn des Matches gegen den topgesetzten Grigor Dimitrov deutete wenig auf einen Aufstieg des Niederösterreichers hin. Zwar konnte sich Thiem im ersten Satz Breakbälle erspielen, verlor ihn aber trotzdem ohne eigenen Punktgewinn mit 0:6. Im zweiten Satz, in dem Thiem nach dem Fehlstart besser ins Spiel kam, fühlte sich der Bulgare unwohl und musste das Match beenden. Als nächstes trifft Österreichs Ausnahmespieler auf den jungen Briten Jack Draper. Schafft Thiem auch den Sprung ins Viertelfinale? Die Antwort gibt es in der Nacht auf Donnerstag im dritten Spiel nicht vor 1:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6. Michael Ganhör kommentiert die Achtelfinal-Partie.

