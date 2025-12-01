Nikolas Polster führt das Ankick-Team der 15. Runde an!

Der Tormann des WAC überzeugte bei der 0:1-Niederlage bei der SV Ried mit mehreren gehaltenen Bällen. So sammelte der 23-Jährige insgesamt 468 Zähler. Damit war der Polster der erfolgreichste Spieler der Runde.

Die siegreiche SV Ried darf sich aber auch über mehrere Akteure im Team der Runde freuen. Mit Torjäger Kingstone Mutandwa und den beiden Mittelfeldspielern Fabian Rossdorfer und Yusuf Maart stehen gleich drei Innviertler in der Auswahl.

Das Ankick-Team der 15. Runde