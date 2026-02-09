Rapid-Profi Bendeguz Bolla führt das Ankick-Team der 18. Bundesliga-Runde an.

Der Rechtsverteidiger erzielte beim 1:1 gegen den TSV Hartberg per Kopf den Treffer zum Ausgleich und sammelte am vergangenen Bundesliga-Wochenende 474 Punkte.

Knapp dahinter folgte GAK-Angreifer Ramiz Harakate, der durch seinen Doppelpack beim 2:2 gegen den WAC auf 469 Punkte kam. Drittbester Ankick-Akteur war LASK-Goalie Lukas Jungwirth dank zahlreicher Paraden und einer „Weißen Weste“ gegen die WSG Tirol. Er holte 459 Zähler.

Das Ankick-Team der 18. Runde

Bild: GEPA