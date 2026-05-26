Die nächste Saison von Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager ist vorbei! Wir präsentieren euch das Ankick-Team der Saison 2025/26.

Anmerkung: Die Spieler werden bei „Ankick – der Sky Sport Austria Fußball Manager“ anhand von 82 Parametern unseres Datenlieferanten OPTA – Stats Perform über die ganze Saison der ADMIRAL Bundesliga bewertet und erhalten für ihre Aktionen Pluspunkte oder Minuspunkte. Alle Infos zu den Bewertungen findet ihr im Sky Player Index.