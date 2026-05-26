Das Ankick-Team der Saison 2025/26
Die nächste Saison von Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager ist vorbei! Wir präsentieren euch das Ankick-Team der Saison 2025/26.
Mit insgesamt 9.321 Punkten ist Otar Kiteishvili von Vizemeister Sturm Graz der Ankick-Spieler der Saison. Dahinter reiht sich LASK-Angreifer Moses Usor mit 8.271 Punkten ein. Vom Meister sind insgesamt drei Spieler vertreten, auch der SK Rapid stellt drei Akteure.
Komplettiert wird das Ankick-Team der Saison 2025/25 von den beiden WAC-Profis Nikolas Polster und Dejan Zukic, Valentino Müller (WSG Tirol) und Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg).
Das ist das Ankick-Team der Saison 2025/26
Anmerkung: Die Spieler werden bei „Ankick – der Sky Sport Austria Fußball Manager“ anhand von 82 Parametern unseres Datenlieferanten OPTA – Stats Perform über die ganze Saison der ADMIRAL Bundesliga bewertet und erhalten für ihre Aktionen Pluspunkte oder Minuspunkte. Alle Infos zu den Bewertungen findet ihr im Sky Player Index.
(Red.)
Bild: GEPA