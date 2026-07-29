Das Ankick-Update vor der 1. Runde 2026/27
Willkommen zum Ankick-Update! Hier halten wir dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden.
SPIELER-NEWS
Zugänge
Diese Spieler sind nach dem Saisonstart in Ankick in die Bundesliga gewechselt und können bereits auf dem Transfermarkt aufscheinen:
- Robert Ljubicic (AEK Athen > LASK/Leihe)
- Antonio Verinac (FC St. Gallen > Austria Lustenau/Leihe)
- Armin Pecsi (FC Liverpool > TSV Hartberg/Leihe)
- Phillip Verhounig (FC Liefering > Wolfsberger AC)
Abgänge
Diese Spieler haben die Bundesliga verlassen und sammeln bei Ankick keine Punkte mehr. Am besten so schnell wie möglich verkaufen:
- Emmanuel Michael (LASK > Admira/Leihe)
- Takumu Kawamura (Red Bull Salzburg > Sanfrecce Hiroshima)
Sperren
Diese Spieler sind in der nächsten Runde gesperrt und werden daher keine Punkte sammeln:
- Dominik Nisandzic (Austria Wien)
Verletzte/fragliche Spieler
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Ramiz Harakate (Kreuzbandriss)
- Amady Camara (Muskelverletzung)
- Filip Rozga (Muskelverletzung)
- Leon Grgic (Kreuzbandriss)
- John Mellberg (Wadenprobleme)
- Stefan Lainer (Fersenverletzung)
- Justin Omoregie (Oberschenkelverletzung)
- Aleksandar Dragovic (Gehirnerschütterung)
- Noah Botic (Knöchelbruch)
- Kelvin Boateng
- Philipp Wiesinger
- Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
- Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)
- Martin Ndzie (Knieverletzung)
- Lorenz Szladits (Sprunggelenksverletzung)
- Dominic Vincze (Knieverletzung)
- Andrija Radulovic (Meniskusverletzung)
- Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
- Lukas Fridrikas (Knieverletzung)
- Michael Sollbauer (Bänderverletzung)
- Dominik Kirnbauer
- Philipp Pomer (Innenbandanriss Knie)
- Felix Wimmer (Meniskusverletzung)
- Otar Mamageishvili (Oberschenkelverletzung)
- Shingo Nakano (Operation)
- Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)
- Jacob Italiano (Muskelbündelriss)
- Tim Trummer (Oberschenkelverletzung)
- Tobias Koch (muskuläre Probleme)
- Haris Ismailcebioglu (Sprunggelenksverletzung)
DIE ANKICK 5ER-KETTE
Beim „Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. In der 1. Runde suchen wir den Spieler mit den meisten Ballkontakten.