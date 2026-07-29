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Ankick

Das Ankick-Update vor der 1. Runde 2026/27

Willkommen zum Ankick-Update! Hier halten wir dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden.

SPIELER-NEWS

Zugänge

Diese Spieler sind nach dem Saisonstart in Ankick in die Bundesliga gewechselt und können bereits auf dem Transfermarkt aufscheinen:

  • Robert Ljubicic (AEK Athen > LASK/Leihe)
  • Antonio Verinac (FC St. Gallen > Austria Lustenau/Leihe)
  • Armin Pecsi (FC Liverpool > TSV Hartberg/Leihe)
  • Phillip Verhounig (FC Liefering > Wolfsberger AC)

Abgänge

Diese Spieler haben die Bundesliga verlassen und sammeln bei Ankick keine Punkte mehr. Am besten so schnell wie möglich verkaufen:

  • Emmanuel Michael (LASK > Admira/Leihe)
  • Takumu Kawamura (Red Bull Salzburg > Sanfrecce Hiroshima)

Sperren

Diese Spieler sind in der nächsten Runde gesperrt und werden daher keine Punkte sammeln:

  • Dominik Nisandzic (Austria Wien)

Verletzte/fragliche Spieler

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)
  • Ramiz Harakate (Kreuzbandriss)

SK Sturm Graz

  • Amady Camara (Muskelverletzung)
  • Filip Rozga (Muskelverletzung)
  • Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Red Bull Salzburg

  • John Mellberg (Wadenprobleme)
  • Stefan Lainer (Fersenverletzung)
  • Justin Omoregie (Oberschenkelverletzung)

FK Austria Wien

  • Aleksandar Dragovic (Gehirnerschütterung)
  • Noah Botic (Knöchelbruch)
  • Kelvin Boateng
  • Philipp Wiesinger
  • Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

SK Rapid

  • Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)
  • Martin Ndzie (Knieverletzung)
  • Lorenz Szladits (Sprunggelenksverletzung)
  • Dominic Vincze (Knieverletzung)
  • Andrija Radulovic (Meniskusverletzung)
  • Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
  • Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

TSV Hartberg

  • Lukas Fridrikas (Knieverletzung)

SV Ried

  • Michael Sollbauer (Bänderverletzung)
  • Dominik Kirnbauer
  • Philipp Pomer (Innenbandanriss Knie)
  • Felix Wimmer (Meniskusverletzung)

Wolfsberger AC

  • Otar Mamageishvili (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

  • Shingo Nakano (Operation)

WSG Tirol

  • Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Grazer AK 1902

  • Jacob Italiano (Muskelbündelriss)
  • Tim Trummer (Oberschenkelverletzung)
  • Tobias Koch (muskuläre Probleme)

SC Austria Lustenau

  • Haris Ismailcebioglu (Sprunggelenksverletzung)

DIE ANKICK 5ER-KETTE

Beim „Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. In der 1. Runde suchen wir den Spieler mit den meisten Ballkontakten.

Die neuen Features der Ankick-Saison 2026/27 im Detail