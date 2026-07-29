Das Ankick-Update vor der 1. Runde 2026/27

Willkommen zum Ankick-Update! Hier halten wir dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden.

SPIELER-NEWS

Zugänge

Diese Spieler sind nach dem Saisonstart in Ankick in die Bundesliga gewechselt und können bereits auf dem Transfermarkt aufscheinen:

Robert Ljubicic (AEK Athen > LASK/Leihe)

Antonio Verinac (FC St. Gallen > Austria Lustenau/Leihe)

Armin Pecsi (FC Liverpool > TSV Hartberg/Leihe)

Phillip Verhounig (FC Liefering > Wolfsberger AC)

Abgänge

Diese Spieler haben die Bundesliga verlassen und sammeln bei Ankick keine Punkte mehr. Am besten so schnell wie möglich verkaufen:

Emmanuel Michael (LASK > Admira/Leihe)

Takumu Kawamura (Red Bull Salzburg > Sanfrecce Hiroshima)

Sperren

Diese Spieler sind in der nächsten Runde gesperrt und werden daher keine Punkte sammeln:

Dominik Nisandzic (Austria Wien)

Verletzte/fragliche Spieler

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

Ramiz Harakate (Kreuzbandriss)

SK Sturm Graz

Amady Camara (Muskelverletzung)

Filip Rozga (Muskelverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Red Bull Salzburg

John Mellberg (Wadenprobleme)

Stefan Lainer (Fersenverletzung)

Justin Omoregie (Oberschenkelverletzung)

FK Austria Wien

Aleksandar Dragovic (Gehirnerschütterung)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Kelvin Boateng

Philipp Wiesinger

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

SK Rapid

Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Lorenz Szladits (Sprunggelenksverletzung)

Dominic Vincze (Knieverletzung)

Andrija Radulovic (Meniskusverletzung)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

TSV Hartberg

Lukas Fridrikas (Knieverletzung)

SV Ried

Michael Sollbauer (Bänderverletzung)

Dominik Kirnbauer

Philipp Pomer (Innenbandanriss Knie)

Felix Wimmer (Meniskusverletzung)

Wolfsberger AC

Otar Mamageishvili (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

Shingo Nakano (Operation)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Grazer AK 1902

Jacob Italiano (Muskelbündelriss)

Tim Trummer (Oberschenkelverletzung)

Tobias Koch (muskuläre Probleme)

SC Austria Lustenau

Haris Ismailcebioglu (Sprunggelenksverletzung)

DIE ANKICK 5ER-KETTE

Beim „Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. In der 1. Runde suchen wir den Spieler mit den meisten Ballkontakten.