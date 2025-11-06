Das Ankick-Update vor der 13. Runde
Willkommen zum Ankick-Update vor der 13. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- Nikki Havenaar (SV Ried/1 Spiel)
- Lukas Hinterseer(WSG Tirol/1 Spiel)
Verletzte/fragliche Spieler
- Belmin Beganovic (unbekannt)
- Alexander Schlager (Hüftprobleme)
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Karim Konate (Kreuzbandriss)
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- Valentin Sulzbacher (Sprunggelenksverletzung)
- Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
- Anrie Chase (Muskelfaserriss)
- Mads Bidstrup (fraglich)
- Karim Onisiwo (muskuläre Probleme)
- Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Romeo Vucic (Knorpelschaden)
- Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)
- Johannes Handl (Viruserkrankung)
- Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)
- David Skubl (Meniskusverletzung)
- Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
- Noah Bischof (Sprunggelenksverletzung)
- Petter Nosa Dahl (Muskelverletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
- Claudy Mbuyi (muskuläre Verletzung)
- Jakob Schöller (Schulterverletzung)
- Anderson (Kreuzbandriss)
- Matthias Wetschka (Fußverletzung)
- Dominik Reiter (Oberschenkelverletzung)
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Jed Drew (Rückenverletzung)
- Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
- Quincy Butler (Knieverletzung)
- Petar Filipovic (Hüftprobleme)
- Yannick Oberleitner (fraglich)
- Jacob Italiano (Wadenverletzung)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)
- Daniel Antosch (Daumenverletzung)
- Paul Piffer (unbekannte Verletzung)
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
- Dominik Kirnbauer (Sprunggelenksverletzung)
- Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)